Doppio appuntamento alla scoperta dei borghi con le guide di Viaticum

Domani a Morrovalle e dopodomani a Pioraco, alle 9.30, due appuntamenti organizzati dalle guide ambientali escursionistiche Viatīcum, con la collaborazione della corale Daltrocanto di Montecosaro. A Morrovalle si partirà dal Belvedere del Pincio fino all’auditorium Borgo Marconi, luogo del miracolo eucaristico e palcoscenico dei canti della Corale con degustazioni. L’evento è patrocinato dal Comune di Morrovalle e dal Patto Educativo Territoriale. A Pioraco, ritrovo è al monumento ai Caduti, alla scoperta degli itinerari escursionistici sui monti circostanti: il giro si concluderà al polo museale con esibizione della corale. Patrocinio del Comune di Pioraco, Comunanza Agraria Pioraco-Costa e Associazione Pioraco Musei. Eventi gratuiti con iscrizione necessaria: tel o WhatsApp 320.8029880 (Luca); email guide.viaticum@gmail.com; Facebook "Viaticum, with you on the way".