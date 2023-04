Doppio appuntamento con la festa della Liberazione Il programma di oggi per Camerino e Tolentino

Oggi a Tolentino e Camerino si celebra la Festa della Liberazione con un programma che coinvolge istituzioni e cittadini. Nel primo Comune è previsto il ritrovo in piazza della Libertà alle 9.45 per poi spostarsi in corso Garibaldi per la deposizione della corona di alloro; la mattinata proseguirà con l’inno di Mameli eseguito dal corpo bandistico "Simonetti". Alle 17, nella zona retrostante il Castello della Rancia, deposizione di una rosa nel luogo dove fu trucidata Elvira Vissani, uccisa dai nazifascisti durante la ritirata dal territorio occupato, a cura dell’Anpi locale. Invece nella città ducale alle 10.30 raduno in viale Leopardi, al monumento ai Caduti della Resistenza. Interverranno il presidente del Consiglio comunale Cesare Pierdominici, il presidente dell’Anpi Camerino Mario Mosciatti, i rappresentanti delle scuole della città e il sindaco Roberto Lucarelli. Alle 11.30 deposizione della corona di alloro, alle 11.45 corteo nelle vie intitolate ai partigiani Ernesto Bergamin, Gian Mario Fazzini, Ennio Passamonti. Interverrà la banda musicale "Città di Camerino". La cittadinanza è invitata a partecipare. Prevista anche la "passeggiata in bicicletta sui sentieri della Resistenza" organizzata in collaborazione con l’asd Avis Frecce Azzurre di Camerino, con partenza alle 9 dal Centro sociale Urbano Albani di Capolapiaggia. In caso di maltempo la cerimonia avrà luogo a partire dalle 10.45 nella sala consiliare.