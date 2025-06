Doppio appuntamento con la musica

Arriva un doppio concerto nella cornice della Scuola civica di musica Stefano Scodanibbio, con protagonisti due giovani talenti del pianoforte. Domani alle 17 calcherà il palco Lorenzo Di Nicola (17 anni, di Macerata), seguito alle 21 dalla maceratese Antonietta Chiarella, appena diplomatasi al conservatorio in pianoforte. Entrambi sono stati selezionati nell’ambito di "Piano2Forte", un progetto dal forte carattere mecenatistico, che non si serve di fondi pubblici ma è sostenuto dal gruppo Guerrato SpA, dalla Turla Costruzioni e dalla Fondazione Carisap.

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere in luce giovani e bravi pianisti e pianiste che studiano in Italia, selezionandoli attraverso conservatori, accademie e scuole civiche di musica per dar loro la possibilità di mostrarsi in contesti dall’alto valore artistico nel territorio piceno, marchigiano e abruzzese. Una prima fase del progetto, in svolgimento fino al 22 giugno, è la celebrazione in casa dei 20 ?nalisti con concerti a due pianoforti, duettando in classica o jazz con il Maestro Di Toro.

Premio ulteriore sarà poi una vacanza studio di 10 giorni a Grottammare (dal 20 al 29 luglio), dove a titolo gratuito i finalisti saranno ospitati e accolti in otto masterclass di alta specializzazione, dirette da docenti internazionali.

Il catalogo dei progetti che i 20 talenti hanno creato ad hoc, dei più vari generi musicali e in fase di ultimazione, sarà a disposizione di acquirenti, enti e soggetti, pubblici o privati, che potranno offrire ai turisti e alle popolazioni locali palinsesti d’intrattenimento di assoluta e variopinta qualità.

Si completerà così il senso del progetto "Piano2Forte": sottolineatura del merito, raccordo tra gli istituti, crescita formativa e live performing retribuito di fronte a migliaia di persone.

Martina Di Marco