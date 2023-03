Doppio appuntamento con Marconi, monologo e presentazione del libro

Doppio appuntamento in città per la presentazione del libro "Il paese invisibile e il passo per inventarlo", scritto dal concittadino Roberto Marconi (nella foto),che vedrà in scena due monologhi (uno con testi su collina e personaggi, e l’altro brani su acqua e mare), basati appunto sul suo volume. Insomma, un territorio e due generi, poesia e narrazione (con l’improvvisazione musicale di Daniele Cervigni). Il primo incontro è previsto stasera, alle 21.15, nel teatro Bruno Mugellini di Potenza Picena, e quindi seguirà lo spettacolo "Recital del colle". Domani, invece, ci si sposterà nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, sempre alle 21.15, con il "Recital del mare". L’iniziativa è a ingresso libero e vede il patrocinio del Comune. Il libro di Marconi è acquistabile al Conad City e nella cartolibreria Edicartoregalo (Potenza Picena), oppure al Sì con Te e al negozio Giorgio Idee (Porto Potenza).