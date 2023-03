Doppio appuntamento con Umberto Folena

Continuano gli appuntamenti della IX edizione del Premio Colsalvatico sull’umorismo. Il Circolo Colsalvatico di Tolentino e la biblioteca comunale di Urbisaglia offrono l’opportunità di incontrare -rispettivamente domani alle 17 alla Sala Mari del Museo dell’umorismo, e oggi alle 16 alla biblioteca di Urbisaglia - il giornalista, saggista e ora anche romanziere Umberto Folena. Padovano di origini toscane, nato nel 1956, Folena è stato per circa 20 anni prima inviato e poi caporedattore del quotidiano "Avvenire", giornale col quale ancora oggi collabora. A Tolentino e Urbisaglia presenterà i due volumi coi quali esordisce nella narrativa: "La notte in cui Carletto non cantò" e il seguito, "Ritorno a Tretronchi", editi da Àncora. "Libri per (sor)ridere sul serio) - li definisce il xircolo Colsalvatico -. Li caratterizza una cifra umoristica che rende lieve e scorrevole la lettura".