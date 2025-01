Doppio appuntamento domani e domenica tra degustazioni e tesori della città

Appuntamento all’Infopoint in piazza della Libertà con "Elisir di lunga… vigna: sua maestà la Vernaccia", domani alle 18.30. L’incontro, parte della rassegna "Saperi e sapori dei nostri luoghi" dedicata alla storia, alle tradizioni e alle eccellenze enogastronomiche della città e dintorni, guiderà i presenti alla scoperta del celebre vino di Serrapetrona tra storia e tradizione. La degustazione è a ingresso libero, in collaborazione con la cantina Terre di Serrapetrona (prenotazione altamente consigliata a macerata@sistemamuseo.it o 0733-060279). Domenica torna invece la proposta "Notturni in Torre": ogni prima domenica del mese, alle 18, una speciale visita guidata in notturna della Torre civica di piazza della Libertà. Un tour esclusivo alla scoperta della storia dell’antica torre e del suo orologio astronomico, Punto di incontro all’Infopoint (prenotazione altamente consigliata).