Doppio colpo negli chalet. Incastrato dalle telecamere

Un egiziano di 24 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché ritenuto il responsabile del colpo avvenuto al balneare Giribeach, dove erano spariti soldi e un pc, e anche del tentativo di furto allo chalet Solero a Porto Potenza. È il frutto delle indagini portate avanti dai carabinieri della caserma locale, diretti dal maresciallo capo Alessio Alberigo, che sono risaliti al ladro tramite i filmati del sistema di videosorveglianza. I fatti risalgono alla notte tra il 14 e il 15 maggio, quando un ladruncolo era entrato in azione sul lungomare cittadino. Dapprima il malfattore aveva sfondato una finestra dello stabilimento Giribeach, per poi aprire la cassa e arraffare all’interno circa 200 euro, insieme a un computer portatile (dal valore di 500 euro) lasciato dai proprietari nel locale. Pochi minuti dopo lo stesso soggetto avevano tentato l’assalto nel balneare Solero, forzando una porta-finestra. Però, una volta entrato là dentro, era scattato il sistema di allarme. Perciò era dovuto fuggire di corsa e a mani vuote per evitare ulteriori guai. Tutto inutile. Nei giorni seguenti i proprietari dei due chalet si sono recati dai carabinieri della caserma di Porto Potenza e hanno sporto denuncia contro ignoti. Da lì sono cominciate le indagini dei militari, che sono riusciti a risalire al 24enne egiziano grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza della zona. Infatti il ladro era stato immortalato quella notte dalle telecamere. Per questo, il giovane è stato denunciato per i due episodi di furto aggravato. E c’è dell’altro. Il 24enne si è beccato una seconda denuncia, in quanto non avevo voluto esibire ai militari un documento utile per risalire alla sua identità, pur avendo presentato domanda di asilo politico.

Tuttavia gli accertamenti dei carabinieri non finiscono qui e anzi proseguiranno per stanare il responsabile di altri due colpi. Nella nottata tra venerdì e sabato un ladruncolo aveva fatto irruzione al balneare Mosquito, portandosi via il fondo cassa e un telefono cellulare. Non contento aveva cercato di fare lo stesso nello stabilimento Giamirma, senza però riuscire a rubare nulla. Peccato per lui che è stato ripreso dalle telecamere dello chalet, che hanno inquadrato un giovane sui vent’anni e dal fisico esile. Anche in questo caso i carabinieri cercheranno di dare un volto al malvivente e fargli pagare il conto delle sue azioni.