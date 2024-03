Doppio concerto nel segno di Liviabella

I prossimi concerti della rassegna "Lino Liviabella. Un gigante del novecento" si terranno domani e mercoledì. Domani al teatro della Filarmonica i musicisti Hans Liviabella, nipote di Lino, e Gianluca Angelillo presenteranno in anteprima l’album integrale delle opere per pianoforte e violino del compositore maceratese. "Poter suonare la musica di mio nonno Lino proprio a Macerata è per me una grande emozione – commenta Liviabella –. Sento particolarmente vicina la sua musica". Sempre al teatro della Filarmonica, mercoledì alle 21 il duo Anna Serova (foto) e Adamo Angeletti si esibirà nel concerto "Una biografia in musica: il grande musicista della spiritualità", un’idea di Melissa Mastrolerenzi. La virtuosa della viola Anna Serova, famosa per la sua carriera internazionale e per proporre nuovi repertori, e il pianista Adamo Angeletti rendono omaggio al compositore marchigiano per riscoprire la sua figura.