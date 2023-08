Doppio concerto sul Lungomare Lepanto di Porto Recanati, residenti in subbuglio

Doppio concerto venerdì sera in due chalet, uno accanto all’altro, sul lungomare Lepanto di Porto Recanati e soprattutto musica confusionale, tant’è che dei residenti si andati a lamentare con i titolari dei rispettivi locali. E’ questa la segnalazione di Giulio Vuolo, che vive in un appartamento sul lungomare cittadino: "Musica dal vivo, ad agosto è bello e normale – scrive in una lettera mandata alla nostra redazione –. La cosa cambia quando ci sono due band una di fianco all’altra, come è successo venerdì sera ai Bagni Fiore e al Beach Gallery, entrambe con il volume più alto del solito. Vivendo sul lungomare lo so che c’è musica e rumore d’estate e ci sono abituato, non m’aspetto di dormire alle dieci, ma venerdì sera era troppo. Due gruppi uno più rumoroso dell’altro – aggiunge Vuolo –, una tortura, non ne potevo più e sono sceso per parlare con i titolari. Un po’ arrabbiato, spiego il problema e suggerisco di coordinarsi le serate, o almeno fare un’ora per uno. Dico che contatterò il Comune. La risposta canzonatoria è stata ‘dica al sindaco Michelini che lo saluto’. Forse voleva dirmi che lamentarmi non serve che tanto il sindaco è più dalla parte dei balneari che dei cittadini. Spero e penso di no".