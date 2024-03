Doppio confronto sul femminismo nel segno di Michela Murgia

Un dialogo e un confronto su una delle figure femminili più significative degli ultimi decenni: Michela Murgia. È così che domani, per la festa dell’8 Marzo, il caffè "Hab. House of artbishop" celebrerà la Giornata della donna. Sulle "Visioni, parole e pensieri" della scrittrice scomparsa lo scorso agosto, dalle 18.30 dialogheranno la professoressa Mina Shedev, docente di antropologia filosofica, e la scrittrice Lucia Nardi. Dalle 20 invece si confronteranno Sabrina De Padova, consigliera comunale, la psicologa Roberta Vitelli e la professoressa Marini Frapiccini. Sarà l’occasione per un dibattito sul significato e il valore del femminismo oggi, e sul portato delle riflessioni di Michela Murgia, che ha dedicato il suo impegno e la sua lucida capacità di analisi a smascherare pregiudizi e barriere creati dalla società intorno alle donne. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3792158311. I posti sono limitati.