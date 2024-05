Doppio evento a teatro. Da Jack Nobile a Cesare Catà

Doppio evento per gli appassionati di teatro, domenica pomeriggio nel centro storico cittadino. Si comincerà infatti alle 17,30 al Tetro Piermarini, per lo Spazio Giovani 2.0, si esibirà Jack Nobile (nella foto), il mago più famoso tra i giovanissimi. L’evento è organizzato dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia odv di San Severino Marche, finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il bando Interscambi del Ministero delle politiche giovanili, per avviare una serie di attività sul territorio. Alle ore 18,30 invece in piazza Garibaldi si esibirà Cesare Catà con lo spettacolo ad ingresso libero "Io Dico Dio Tutto Infinito. Lezione spettacolo su Giordano Bruno" con acrobazie piriche di Giacomo Pompei, promosso dall’assessorato alla Cultura. In caso di maltempo l’evento sarà trasferito al Teatro Piermarini. m. p.