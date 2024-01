Doppio furto dei ladri la notte di Capodanno

di Gianfilippo Centanni

Furti di Capodanno nel territorio di Cingoli. Intorno alla mezzanotte, nella frazione Colle San Valentino situata lungo la provinciale per Macerata, i ladri hanno preso di mira tre abitazioni abbastanza vicine. Due i colpi messi a segno: i proprietari delle residenze, che in quelle ore si trovavano altrove per festeggiare l’inizio del nuovo anno, al ritorno hanno avuto l’amara sorpresa di trovare le stanze messe a soqquadro.

In uno stabile i malviventi, effettuata l’irruzione dopo aver forzato una porta posteriore, hanno rinvenuto monili preziosi e oggetti d’oro per un valore non ancora quantificato. In un altro fabbricato, i malandrini hanno iniziato la loro scorribanda manomettendo una finestra, quindi hanno potuto agire indisturbati, riuscendo a impossessarsi d’un orologio e di alcune centinaia di euro.

Nella terza casa, mentre i malfattori stavano completando l’azione per penetrarvi, è scattato l’allarme che ha destato una signora che dormiva in una camera nel piano superiore (in quel momento gli altri familiari erano assenti) ma che ha messo in fuga gli ignoti incursori. I carabinieri sono subito intervenuti effettuando i primi accertamenti e avviando le indagini, in attesa di ricevere le denunce dai derubati. Una serata quindi che si è trasformata in un momento spiacevole per queste famiglie residenti nella frazione Colle San Valentino finite nel mirino dei ladri.