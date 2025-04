Doppio incarico nei reparti dell’Ast

Maurizio Del Gobbo è il nuovo responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale di Geriatria, mentre Francesco Pellone è il nuovo responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale di "Cardiologia interventistica (Emodinamica)". Gli incarichi sono stati conferiti, con propria determina, da Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast sulla base del curriculum formativo/professionale da cui risulta che i due dirigenti sono in possesso di requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle funzioni gestionali, e dalle valutazioni positive dei direttori di Dipartimento. Gli incarichi hanno una durata di cinque anni.

Assunta a tempo indeterminato una dirigente medico di Chirurgia generale, mentre sono stati prorogati fino al prossimo 31 dicembre, i contratti di collaborazione – in scadenza – di quattro dirigenti medici specializzandi per il servizio di Emergenza – Urgenza. Infine sono otto i candidati ammessi al concorso pubblico per quattro posti di dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato, sette dei quali specializzandi.