Doppio incendio nelle campagne, una notte di lavoro per i pompieri

Due incendi su cui sono in corso accertamenti per risalire alle cause, si sono verificati l’altra sera nella zona del monte San Vicino, destando preoccupazione in quanto il vento spirava abbastanza forte. A Poggio San Vicino, in una scarpata nei pressi della vegetazione d’un bosco, le fiamme sono state viste da un giovane che in auto stava percorrendo la strada adiacente al rogo. Subito l’uomo ha allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Apiro che sono immediatamente intervenuti circoscrivendo la combustione che li ha impegnati per più d’un paio d’ore. Sul posto, il sindaco Sara Simoncini che ha dato disposizioni anche per un sopralluogo del gruppo della Protezione civile comunale.

Invece nel territorio di Apiro l’incendio è stato avvistato quando le fiamme, viste anche a distanza si sono levate in mezzo a un campo, in una posizione abbastanza isolata che però, tenuto conto delle raffiche di vento, avevano generato timori per un rapido propagarsi. A una squadra dei vigili del fuoco apirani, se n’è unita una giunta inviata dal comando provinciale di Macerata: l’unico problema da risolvere per lo spegnimento, era conseguente alla difficoltà di arrivare sul luogo, raggiunto con un mezzo che ai pompieri ha permesso di effettuare in circa un’ora l’operatività per l’estinzione.

g. cen.