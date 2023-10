Doppio incidente: 21enne a Torrette

Doppio incidente stradale ieri pomeriggio. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 21 anni ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto a Montecassiano, intorno alle 14,30, vicino al campo sportivo. Il giovane in sella a una motocicletta si è scontrato con un’auto. Subito è scattala la richiesta di soccorso ed è stata allertata anche l’eliambulanza che ha portato il 21enne a Torrette in condizioni non gravi. Sempre ieri, in serata, una donna di 55 anni si è ribaltata alla guida della propria auto in zona Corneto finendo nella scarpata (nella foto). È stata soccorsa dal 118.