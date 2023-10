Doppio incidente a Recanati: coinvolte 5 auto, tutti illesi

Due incidenti stradali a distanza l’uno dall’altro di pochi minuti si sono registrati nella mattinata di ieri, in due località diverse della cittadina leopardiana, via Le Grazie e frazione di Chiarino, poco distante dalla sede Astea. Fortunatamente in nessuno dei due sinistri ci sono stati feriti che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

Il primo, avvenuto in località Le Grazie sembra per una mancata precedenza, ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Idea, che si stava immettendo nella ex statale 77, e una Lancia Ypsilon proveniente da via Beato Placido. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio, vicino ai campi da tennis Guzzini. L’impatto ha provocato solo danni alle due autovetture, ma entrambe le conducenti, dopo essere state assistite sul posto dai sanitari, giunti con un’ambulanza del 118, hanno rifiutato il trasporto al Pronto soccorso per accertamenti.

L’altro incidente è avvenuto poco dopo, in via Chiarino. Tre le auto coinvolte insieme ai loro conducenti e un passeggero: una Toyota Yaris, una Skoda Kamiq e un furgoncino Renault. La Toyota andava in direzione Macerata mentre le altre due nel senso contrario di marcia. Sarà la polizia stradale di Macerata che è intervenuta per i rilievi a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Le tre auto hanno subito ingenti danni, tanto che è stato necessario l’intervento del soccorso stradale per rimuoverle dalla carreggiata, mentre i tre conducenti e il passeggero sono stati medicati sul posto dal 118.

ast. t.