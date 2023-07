Doppio incidente sul lavoro: gravi due operai

di Paola Pagnanelli

Giornata da bollino rosso ieri nei cantieri edili: due operai sono rimasti gravemente feriti, in seguito agli infortuni subiti il primo a Fiastra, e il secondo a Matelica. I due lavoratori sono entrambi ricoverati a Torrette. La prima richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 9.30 dalla località San Marco di Fiastra. In uno dei cantieri della ricostruzione post sisma un 39enne, dipendente di una impresa abruzzese che sta lavorando lì per un subappalto, stava applicando una staffa metallica alla quale si sarebbe poi agganciato un pergolato. Ma mentre era impegnato, è stato investito da ponteggio che gli è crollato addosso e lo ha schiacciato. I sanitari del 118, dopo una prima valutazione del ferito sul posto, hanno chiesto per lui il trasferimento immediato a Torrette, dove il 39enne è stato portato con l’eliambulanza. L’uomo ha riportato numerosi traumi ma, a quanto sembra, per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. A Fiastra sono stati chiamati gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, che hanno svolto i primi accertamenti sul posto. Stando una ricostruzione ancora da verificare, probabilmente il ponteggio era stato disancorato.

Il secondo allarme è arrivato intorno alle 13.30 da Matelica, anche questa volta da un cantiere. Un 44enne marocchino, dipendente di una impresa edile maceratese, era salito a una decina di metri di altezza con un cestello. Per cause ancora da chiarire, l’operaio ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. Anche nel suo caso i sanitari del 118 hanno disposto immediatamente il ricovero ad Ancona, dove è stato portato in eliambulanza. Le condizioni del 44enne sono piuttosto preoccupanti, e purtroppo la prognosi per lui è riservata. Gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro si sono spostati da Fiastra a Matelica, per svolgere i primi accertamenti su quanto accaduto. La dinamica è ancora tutta da chiarire, per questo infortunio, e di conseguenza le eventuali responsabilità in termini di mancata tutela dei lavoratori. Le indagini sono in corso. Si stanno verificando tutti gli aspetti relativi alle protezioni e alle condizioni del cestello. È però senza dubbio preoccupante che si siano registrati due infortuni gravi a distanza di poche ore, sempre nei cantieri edili, in una giornata in cui tra l’altro il clima impietoso di sicuro non ha agevolato i lavoratori.