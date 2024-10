Doppio incontro con Bravi allo "Humanities Festival"

Ad appena una settimana di distanza dal Premio Comisso, un altro riconoscimento letterario è stato attribuito ad "Adelaida", la biografia romanzata della pittrice di Recanati, Maria Adelaida Gigli. Si tratta del 53° "Premio Basilicata", giunto inaspettato per l’autore del libro, Adrian Bravi, bibliotecario dell’Università di Macerata, che ritirerà il premio domenica prossima a Potenza. Della sua esperienza di autore letterario Bravi parlerà in settimana in due appuntamenti del "Macerata Humanities Festival", organizzato dall’Università. Oggi alle 19.30 al Basquiat Bistrot egli dialogherà con il filoso Roberto Mancini su "L’incontro tra le lingue del mondo: una via per formare perone di pace", tema che lui, dopo aver esordito come autore in lingua spagnola, ha trattato anche con un saggio edito alcuni anni fa da Eum. Dopodomani (ore 18), al teatro della Filarmonica, Bravi interverrà con il poeta Franco Erminio, la scrittrice Evita Greco e il romanziere irlandese William Wall in occasione della premiazione del concorso letterario "Humanities".

a. f.