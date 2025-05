Doppio incontro con Cna. Al centro anziani e salute

Cna propone due iniziative per discutere delle esigenze della popolazione anziana e sensibilizzare tramite l’arte sul tumore al seno. Il primo incontro sarà dopodomani alla Mozzi Borgetti alle 10: interverrà, con Romano Carancini e Anna Menghi, il segretario Cna Mario Pagani. Federica Carosi, segretaria di Cna pensionati, spiega: "Con chi si occupa di sanità in Regione ci concentreremo sui servizi socioassistenziali per gli anziani non autosufficienti. Un disegno di legge del 2023 non viene rispettato dai decreti che si sono poi susseguiti. Chiediamo alla Regione di provvedere a una stabilità dell’assistenza per chi ha bisogno. Durante il convegno presenteremo anche alcuni dati sulla questione; nelle Marche, gli over 65 sono 388mila, il 25% della popolazione; di questi, 75mila non sono autosufficienti". A portare i saluti ci saranno anche il presidente Cna Maurizio Tritarelli, Giancarlo Sperindio e Sergio Giacchi. Interverranno poi Sauro Buongarzone per l’ordine dei medici, Mario Pagani e Silvano Gattari. Dai report emerge come, nonostante la centralità del medico di famiglia, persistano carenze strutturali, come le lunghe liste d’attesa. All’incontro seguirà l’assemblea elettiva del Cna pensionati. Sabato e domenica, invece, a Cingoli "Primavera in collegiata" sarà una due giorni all’insegna della cultura, del benessere e della solidarietà a sostegno di Komen Italia. Lucia Pistelli, funzionaria Cna, racconta che "valorizzeremo le eccellenze del territorio con una mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali del territorio. Avremo due ospiti, l’attrice Carolina Marconi e la poetessa Ivonne Pagliari, che racconteranno le loro storie di rinascita, per sensibilizzare anche rispetto a situazioni di disagio e fragilità", aggiungendo rispetto al programma che "la mattina di domenica ci sarà una passeggiata di sensibilizzazione per le vie del borgo, con una raccolta fondi. A seguire, alle 14.30, ci sarà l’assemblea elettiva di Cna impresa donna". "Diamo voce a comunità che chiedono ascolto – sottolinea il presidente Cna Maurizio Tritarelli –, il benessere di un territorio si misura anche da quanto riesce a prendersi cura delle sue persone".

Lorenzo Fava