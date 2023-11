Doppio incontro sulla lettura

Prosegue fino a sabato, nella biblioteca comunale Silvio Zavatti di viale Vittorio Veneto, la mostra itinerante ’Mamma Lingua’ (Storie per tutti nessuno escluso) con oltre 100 libri nelle lingue maggiormente presenti in Italia. Inoltre, in occasione dei dieci anni della rete ’Nati per Leggere’ della provincia di Macerata, domani si terranno due incontri speciali con le volontarie al Centro Vaccinale (quartiere San Giuseppe) dalle 10 e all’oratorio salesiano (quartiere san Marone) dalle 17. Ingresso libero, prenotazione consigliata al numero 0733 813837.

Nella settimana nazionale ’Nati per Leggere’, mercoledì 22 novembre le volontarie ’Nati per Leggere’ e ’Nati per la Musica del presidio misto della biblioteca comunale si spostano nella sede Sted di Civitanova Alta, mentre il mese prossimo l’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre in biblioteca comunale. Entrambi gli incontri si terranno a partire dalle 17.