Doppio infortunio sul lavoro. Si amputa le dita con la troncatrice

Due incidenti sul lavoro si sono verificati martedì e mercoledì. Ieri l’allarme è arrivato da Matelica. Intorno alle 10, un bracciante agricolo 35enne è rimasto schiacciato, rovesciandosi addosso dei pannelli metallici per le porte scorrevoli. L’operaio ha riportato diverse fratture, in particolare all’anca, oltre al trauma cranico. Vedendo le condizioni del 35enne, che aveva perso coscienza dopo l’infortunio, il personale del 118 ha ritenuto necessario farlo portare ad Ancona d’urgenza. Per il ferito dunque è arrivata l’eliambulanza, con la quale è arrivato a Torrette. Per fortuna comunque le sue condizioni non dovrebbero essere disperate.

Sul luogo dell’infortunio sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast, che ora dovranno chiarire le circostanze dell’accaduto e le eventuali responsabilità. A quanto sembra il bracciante, regolarmente assunto dall’azienda agricola, stava in quel momento lavorando per un’altra ditta impegnata sul posto. A San Severino invece un infortunio si è verificato martedì mattina. Una 44enne, impegnata con una troncatrice in una azienda che lavora il marmo, si è amputata due dita della mano destra. La donna è stata portata d’urgenze a Torrette, con l’eliambulanza.

L’accaduto è stato segnalato ieri agli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza dell’Ast, che ora dovranno ricostruire come siano andate le cose dal punto di vista del rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Paola Pagnanelli