Doppio raid ladresco a Mummuiola di Cingoli, bottino di pochi spiccioli e monile d'oro

Raid ladresco in due abitazioni situate nella frazione Mummuiola di Cingoli, in via Beniamino Gigli, che unisce la frazione a Villa Strada. Identica la tecnica usata dai malviventi per penetrare negli edifici abbastanza vicini, in cui le rispettive famiglie erano temporaneamente assenti: in ognuno, è stata forzata una finestra a pianterreno e sul retro dello stabile, quindi l’irruzione all’interno di ciascuno è stata agevole. Solo al loro rientro, i proprietari si sono resi conto dell’indesiderata visita dei furfanti.

Nel primo edificio, in cui ogni locale, persino la soffitta, è stato perquisito mettendo tutto a soqquadro, il furto sarebbe avvenuto tra le 16 e le 22 dell’altro ieri: il proprietario era a Cingoli, essendo uno dei più rappresentativi figuranti della rievocazione storica "Cingoli 1848" iniziata nel pomeriggio. Il gran disordine provocato dai furfanti, ha avuto, per loro, un riscontro quasi negativo poiché non c’erano né denaro né preziosi. Modesto il bottino: sarebbero riusciti a impossessarsi d’un braccialetto in ferro per uomo e del salvadanaio in cui uno dei bambini aveva riposto pochi spiccioli.

La seconda azione avrebbe avuto lo svolgimento tra le 20 e l’una di ieri. In questo edificio, adiacente all’altro ma in posizione più isolata, i malfattori hanno provocato poca confusione e danni trascurabili nelle stanze. Infatti, notata una cassaforte, l’attenzione dei malandrini si è concentrata verso essa e nell’attuazione dell’impegno pr aprirla: l’hanno squarciata usando una mola per eseguire i tagli. Quindi hanno arraffato il contenuto: alcune centinaia di euro in banconote e un monile d’oro. Quando si sono accorti dell’accaduto, i derubati hanno allertato i carabinieri: una pattuglia di Cingoli ha effettuato gli accertamenti, rilevando dettagli che potrebbero risultare utili nell’esecuzione delle indagini.

Gianfilippo Centanni