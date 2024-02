Doppio ricordo di Giacomo Puccini

Doppio appuntamento nel ricordo di Giacomo Puccini, nella sala convegni di Palazzo Lazzarini, dove andrà in scena "Invito all’opera", l’evento organizzato dell’Archeoclub Morrovalle con il patrocinio del Comune e la direzione di Andrea Petrozzi. Oggi dalle 17 si partirà con "Turandot" un dramma lirico in tre atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta dal compositore e successivamente completata da Franco Alfano, uno dei suoi allievi. Si replicherà il 25 febbraio (sempre allo stesso orario), quando protagonista sarà "La Boheme", opera lirica tratta dal romanzo d’appendice "Scènes de la vie de bohème" di Henri Murger e rappresentata per la prima volta nel 1896. L’ingresso per i due appuntamenti è gratuito e su prenotazione, allo 0733.223437 (dalle 16 alle 19) o 338.9376511.