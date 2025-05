Doppio spettacolo per ricordare don Serafino

Sabato alle 21 e domenica alle 17.30, al Cineteatro Don Bosco di Tolentino, va in scena lo spettacolo "Ho visto Dio in motorino". Questo "nasce dal desiderio profondo di ricordare don Serafino (Stramucci, ndr) a dieci anni dalla sua scomparsa e nel centenario della nascita, celebrando non solo la sua figura, ma soprattutto l’impronta che ha lasciato nelle nostre vite e nella comunità della Santa Famiglia – spiegano i promotori -. Per le vecchie generazioni, Don Serafino è stato il riflesso vivente dello spirito di Don Bosco: un sacerdote capace di parlare al cuore delle persone, soprattutto dei giovani, con concretezza, umorismo e un’infinita capacità di accogliere. Attraverso due episodi simbolici -l’accoglienza di venti ragazze bosniache in fuga dalla guerra e quella di una famiglia albanese- lo spettacolo racconta come il suo esempio ci abbia insegnato a guardare l’altro con occhi pieni di fiducia e speranza. Non è solo un omaggio, è un’eredità che vogliamo trasmettere ai più giovani, con il linguaggio che don Serafino amava: quello delle emozioni vere, del teatro, della musica e della comunità che si stringe attorno a un messaggio più grande di noi. Nel racconto, rivivremo la sua presenza attraverso momenti di risate ma anche di forti emozioni".

"Ho visto Dio in motorino", che sarà interpretato in gran parte dai ragazzi dell’oratorio Santa Famiglia, è stato scritto da Diego Pinciaroli e Matteo Della Ceca, che hanno raccolto ricordi, emozioni e testimonianze per restituire sulla scena non solo la memoria di Don Serafino, ma anche il suo spirito, la sua voce, il suo sorriso. Una piccola parte dello spettacolo sarà dedicata anche a chi ha raccolto il suo testimone. La regia è curata da Diego Pinciaroli e Federica Ballini, la direzione del coro è affidata a Chiara Ramo, mentre le coreografie sono di Sofia Scorcella. La colonna sonora è composta da brani dei The Sun, eseguiti dal coro della parrocchia Santa Famiglia. "Un ringraziamento speciale va a Giovanni Della Ceca per la cura della locandina, a Michele Romoli e Daniela Belleggia per le scenografie, a Stefano Della Ceca per i consigli e ai mitici The Sun", conclude il gruppo.