Doppio tentativo di truffa telefonica: anziane non cadono nel tranello

Due tentativi di truffe ad anziane, ma non vanno a segno. O forse, i preparativi per realizzare furti nelle abitazioni. È giallo per un paio di episodi accaduti lunedì, in via Boiardo, dove due differenti famiglie sono state raggiunte da strane telefonate in cui si faceva riferimento a "familiari in stato di fermo o in difficoltà". Tutto falso ovviamente, ma resta la paura per quel che sarebbe potuto accadere. Nel primo caso, i malfattori, fingendosi carabinieri, hanno raccontato ad un’anziana signora che suo figlio era stato interessato da un generico "serio problema" la cui risoluzione sarebbe passata per un incontro di persona. La cornetta è quindi passata nelle mani dell’altro figlio, presente in casa al momento della chiamata, che attraverso alcuni riscontri ha percepito la malafede degli interlocutori. L’obiettivo dei malintenzionati, sulla base di una specifica domanda, era proprio capire se l’anziana fosse sola o in compagnia di qualcuno tra le quattro mura. Simili le dinamiche della seconda circostanza, dove una civitanovese ha affidato il proprio racconto ai social: "Mia madre – ha scritto su Facebook –, quasi novantenne, ha ricevuto una chiamata da parte di sedicenti carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che asserivano ci fosse un nostro familiare, non meglio identificato, in stato di fermo. Per questo motivo, si sarebbe dovuta recare immediatamente in caserma. Mamma ha chiamato mia sorella, ma anche lei ha capito poco di quel che le stavano dicendo, tuttavia si è sentita male nel pensare che la persona coinvolta fossi io. Al termine del colloquio, sono stati subito avvertiti Carabinieri, i quali hanno spiegato che si trattava di una possibile frode o del tentativo di farle uscire di casa per potervi introdurre". Sui social un’altra segnalazione in zona Fontanelle: due persone si fingono prete e medico e cercano di incastrare una 80enne chiedendole delle informazioni e convincendola a salire in macchina. Ma anche in questo caso la signora non si è fatta truffare.