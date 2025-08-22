"Doppioni e delibere mancanti. Albo pretorio fuori controllo"

Nell’albo pretorio del Comune delibere sparite, e doppioni tra gli atti di giunta e determine dei dirigenti. L’albo è uno degli strumenti amministrativi più importanti per la trasparenza, in cui vengono pubblicati online, sul sito internet dell’ente, tutti i provvedimenti dell’amministrazione. Ma alcuni atti non figurano, come una delibera di consiglio votata a maggio, e altri figurano due volte. A denunciarlo è Dimitri Papiri, che da tempo ne monitora il funzionamento. Il focus è sul 2025 con le pubblicazioni emesse alla data del 21 agosto: le delibere di consiglio votate in aula da inizio anno sono 36, ma all’albo ne risultano 38 perché tre sono doppie – la 1, la 2 e la 3 – mentre manca all’appello la numero 19; le delibere di giunta sarebbero 329, però ne compaiono numerate 360 perché 31 sono doppioni (dalla 1 al 14, dalla 16 alla 18, dalla 20 alla 30 e dalla 31 alla 34); sono invece 1.360 le determine dirigenziali firmate, ma all’Albo ne sono presenti 1.392 per il fatto che ne mancano 6 (420, 531, 546, 704, 1.292, 1.955) e il resto sono doppie (dalla 34 alle 88 quasi tutte). Dati estrapolati e pubblicati da Papiri che ne sottolinea la gravità "anche perché il sistema è stato riformato dal Comune con l’uso di circa 200mila euro di fondi Pnrr".

L’albo pretorio stabilisce l’efficacia legale di un atto e va da sé quanto sia importante il funzionamento secondo criteri di legge, uno dei quali è la pubblicazione progressiva. Il funzionamento è disciplinato anche da apposito regolamento comunale, che si deve attenere alla normativa superiore. La pubblicazione degli atti va inderogabilmente gestita attraverso l’assegnazione automatica di un numero cronologico progressivo a ogni atto inserito nel sistema informatico, a partire dal primo gennaio di ogni anno, sistema che consente la registrazione continua e senza interruzioni. "L’albo del Comune di Civitanova non sempre è partito dal primo gennaio" segnala Papiri, che svela come "nella notte tra il 4 e il 5 febbraio sono stati rinumerati tutti i provvedimenti, e ho le prove della manipolazione, per cui se presi ora partono dal numero uno, e forse questa procedura è stata adottata per paura che in seguito all’uso dei fondi europei organismi sovranazionali possano chiedere conto di quanto accade. Comunque, un fatto gravissimo con tutta la politica muta, che non si accorge che manca una delibera di consiglio e che sono sballate le numerazioni delle delibere di giunta e delle determine dei dirigenti".

Lorena Cellini