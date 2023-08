Doria: "Un ufficio mobile per tranquillizzare i cittadini"

Un presidio della polizia locale fisso tra i giardini Diaz e piazza Pizzarello. "Sarà una postazione per i controlli ma anche uno sportello di prossimità, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini", spiega il comandante Danilo Doria. "Minimo ci sarà sempre una pattuglia in quell’area, ma l’idea è di mettere a disposizione una specie di ufficio mobile con diversi mezzi, e di presidiare la zona con auto, moto e agenti a piedi. Abbiamo già realizzato uno stallo di sosta, riservato alle forze di polizia, vicino al bar. In piazza Pizzarello ci saranno pattuglie dinamiche. Lì abbiamo anche deciso di rifare la segnaletica per agevolare l’entrata e l’uscita dei pullman, e abbiamo già preso accordi con la ditta che se ne occuperà. E poi anche lì creeremo uno spazio per le forze dell’ordine, per un presidio costante". Il comandante Doria pensa appunto a una sorta di sportello di prossimità a disposizione di tutti, "una presenza che avrà un doppio obiettivo: dare informazioni e sicurezza. La situazione in quella zona era sicuramente migliorata rispetto al passato, ma dopo quanto accaduto nei giorni scorsi abbiamo avuto questa idea. Abbiamo iniziato ad attuarla già da lunedì, e ieri mattina in prefettura, alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata apprezzata da tutti. Da parte nostra, l’impegno è questo, ma anche le altre forze dell’ordine faranno i propri presìdi. In questo modo l’area sarà ben controllata, una cosa ancora più importante in considerazione del fatto che sono imminenti i festeggiamenti per San Giuliano". La presenza fisica di una pattuglia, chiarisce il comandante, è una risposta immediata ai fatti. "Anche se si tratta di episodi scollegati, vogliamo dare una sensazione di sicurezza ai cittadini. Vedere persone che si attaccano con coltelli e spranghe è brutto e fa impressione. L’altro giorno siamo stati i primi a intervenire, soccorrendo il ferito. E questo è quello che conta: l’apparato risponde quando ci sono problemi. Poi, vogliamo anche far sì che episodi del genere non avvengano più e che tutti, ma in particolare le famiglie e i giovanissimi che frequentano il parco, sappiano di poterlo fare in sicurezza".

p. p.