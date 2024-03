Dossier mafia: la verità. Al Caffé Cerolini incontro con Mori e De Donno

Ritorna a Civitanova il generale Mario Mori, l’ufficiale di Polizia Giudiziaria, accusato di essere parte attiva nella trattativa Stato-mafia, condannato per questo e poi definitivamente assolto in Cassazione, dopo venti anni di angosce nel corso dei quali aveva sempre urlato la sua estraneità. Con lui ci sarà anche il colonnello Giuseppe De Donno, membro di spicco nella lotta alla mafia e stretto collaboratore di Mori. Entrambi saranno in città venerdì 22 marzo, al Caffè Teatro Cerolini, invitati dai titolari Valentino Cerolini e Anna Rita Macellari, per presentare ’La verità sul dossier mafia-appalti’ e ’Ho difeso la Repubblica – Come il processo trattativa non ha cambiato la storia d’Italia’. Sono pubblicazioni di due personaggi che la mafia hanno combattuto a proprio rischio in prima persona, non certo ripagati per questo. Mori avrà nell’occasione molti sassolini da togliere dalle scarpe, e anche per questo l’appuntamento si preannuncia quantomai interessante. L’ingresso è gratuito; i presenti potranno interloquire direttamente con i due alti ufficiali.

g. f.