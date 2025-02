Dottorati innovativi, gioco di squadra tra ateneo e Regione

L’Università dialoga con la Regione per programmare dottorati di ricerca innovativi. Macerata ha ospitato il primo di quattro incontri dedicati ai dottorati a caratterizzazione industriale, con la partecipazione dell’assessore regionale all’istruzione e università Chiara Biondi. Un appuntamento cruciale per approfondire il ruolo strategico dei dottorati nel sistema produttivo regionale e per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Il rettore John McCourt ha lanciato una proposta: che la Regione possa valutare "un’apertura intersettoriale, andando oltre il focus esclusivamente industriale per includere settori come cultura, impresa sociale e terzo settore. Innovazione significa anche crescita e benessere per la comunità". Un invito a rendere ancora più ampia e inclusiva la collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo, in una visione innovativa e sostenibile.

Biondi ha ribadito l’impegno della Regione: "Abbiamo voluto questo ciclo di incontri negli atenei regionali per dare il giusto valore all’intervento dei dottorati innovativi – ha detto l’assessore –, un esempio virtuoso di sinergia tra Regione, imprese e mondo accademico". La direttrice della scuola di dottorato Laura Melosi ha evidenziato come "la ricerca portata avanti nei dottorati favorisce l’innovazione dell’intera rete e non di una sola azienda".