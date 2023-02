Dottorato honoris causa al premio Nobel Parisi: "Università illustre, sono onorato"

di Lucia Gentili

La prima volta che Unicam conferisce un dottorato honoris causa. Lo ha fatto ieri, all’inaugurazione del 687º anno accademico dal tema "#Universitas: l’impatto sociale della Scienza", con il dottorato di ricerca honoris causa in "Physics, Earth and Materials Sciences" al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021. "Mi onora – ha detto il fisico –. Sono estremamente contento del dottorato conferito da questa università, che ha una storia così illustre e in cui hanno lavorato e lavorano tanti amici e colleghi fisici. Il riconoscimento mette al centro l’importanza della scienza per la società e come la società abbia la necessità di appoggiarsi sulla scienza per andare avanti verso il futuro. Sono necessari maggiori investimenti e una programmazione a lunga scadenza: non è possibile che un anno si investe nella scienza e l’anno dopo no. Speriamo che, anche dopo il Pnrr, continui questa tendenza negli investimenti culturali. Dobbiamo difendere la scienza per gli aspetti pratici e per il suo valore culturale". Dopo la proclamazione da parte del rettore Claudio Pettinari, è stata la volta della lectio magistralis del professor Parisi. "Dal punto di vista degli scienziati – ha aggiunto il premio Nobel – la scienza è un enorme puzzle; ogni volta che viene messo un pezzo al posto giusto, questo apre la possibilità di mettere altri pezzi. Si può così vedere la scienza come un mosaico gigantesco, in cui ogni scienziato aggiunge una piccola tessera". Standing ovation per lui, in un auditorium Benedetto XXIII pieno anche di autorità civili, religiose, militari (presente anche il presidente Ingv Carlo Doglioni) come pure per Pettinari, all’ultima inaugurazione del suo mandato rettorale. "A nome dell’ateneo, ringrazio il premio Nobel per la Fisica per aver accettato subito il nostro invito a partecipare a questa cerimonia, senza esitare, con un entusiasmo e una gentilezza che ci hanno commosso", ha affermato il rettore. La rappresentante del personale docente e ricercatore Angela Trapananti ha evidenziato "il privilegio e la responsabilità di formare nuove generazioni", mentre il direttore generale Andrea Braschi ha dichiarato: "Il mio augurio è che Unicam diventi l’università del "cum": basta cambiare una vocale, da Unicam a Unicum, ovvero un corpo solo e un’anima sola verso comuni obiettivi". Al termine, il rettore ha consegnato al professor Parisi il sigillo dell’ateneo e, per la prima volta, "l’anello della sapienza"; in base a un documento ufficiale del 1492, questo veniva consegnato ai dottorandi non appena avevano acquisito il titolo di dottore di ricerca.