Dottore e giornalista. L’Ordine premia. Cesare Bartolucci

Un matrimonio di cinquanta anni quello di Cesare Bartolucci con il giornalismo. Stimato medico e presidente della Croce Verde di Civitanova, riceverà oggi a Tipicità, al Fermo Forum, il riconoscimento per il mezzo secolo di attività assegnato dall’Ordine dei giornalisti, a cui si iscrisse nel 1975 collaborando con il Resto del Carlino e poi con Il Messaggero, al fianco di Giampiero Cavalli. Ma il lavoro di cronista era iniziato al Resto del Carlino nel 1973, con Luigi (Ninì) Quintabà e Vittorio De Seriis: i due, attirati dai suoi voti alla maturità, lo ingaggiarono come collaboratore e Bartolucci iniziò con le interviste in spiaggia. Arriva lo scoglio della cronaca nera, che supera in sella al Gilera – tuttora funzionante grazie al restauro di Albino Severini – con cui fa il giro delle caserme. Poi il trasferimento a Bologna e l’università di medicina, Bartolucci continua a scrivere con il capo cronaca Paolo Francia. Tutti i pezzi sono rilegati in una raccolta, custodita in ambulatorioi. È anche autore di 206 pubblicazioni scientifiche.