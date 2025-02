"Dottore e guardia medica assenti. La mia odissea per una ricetta"

"Medico di base dimesso, chiusi entrambi i servizi della guardia medica: per una ricetta chiedere in Pronto soccorso". È quanto denunciato da Venanzio Pennesi, uno dei tanti pazienti della dottoressa Ilaria Rossiello di Montecosaro. La vicenda della Rossiello è nota e ha raggiunto le cronache nazionali: 34 anni, nel 2020 era entrata in servizio a Montecosaro, poi ha dovuto fare i conti con dei "problemi di salute" e con il "peggioramento delle condizioni di lavoro: a neanche una settimana dall’intervento sono tornata in ambulatorio e ho ricevuto aggressioni, chiacchiere e cattiverie", ha raccontato in un post Facebook. Contenuti rilanciati dalla stessa dottoressa su Tik Tok dove vanta un ottimo seguito. Ma protagonista di un video è stato anche Pennesi, che poi ha ribadito la sua disavventura. Lunedì, Pennesi aveva bisogno di alcuni medicinali e "quindi – spiega - ho provato a contattare la Rossiello. Le stavo giusto inviando il codice fiscale quando ho letto delle sue dimissioni su Facebook". In serata, l’epilogo mostrato sui social e diventato virale. Alle 21, Pennesi si fa ritrarre davanti al Polimbulatorio di Trodica di Morravalle. Porte chiuse e luci spente: "Guardando il cartello scopro che l’altro ieri ed oggi dalle 20 alle 8 di mattina non c’è il servizio di continuità assistenziale. Bisogna rivolgersi a Civitanova". Mezz’ora dopo Pennesi è davanti all’ospedale di Civitanova: "In portineria una signora molte gentile mi ha detto che il medico di guardia non c’è. Devo rivolgermi al Pronto soccorso". Da qui, l’ovvia conclusione. "Assurdo attendere al Pronto soccorso – aggiunge - per ottenere una ricetta e soprattutto intasare un servizio rivolto ad altri. Ricordo che quello alla salute è un diritto garantito dalla Costituzione". A Montecosaro la situazione è molto complicata a causa della morte, lo scorso 27 novembre, della dottoressa Clara Procacci. Quella di ieri è stata una mattinata convulsa per la sindaca Lorella Cardinali, chiamata a fornire risposte rapide a centinaia di cittadini disorientati. Nel giro di qualche ora Cardinali ha dovuto correggere il tiro rispetto ad una prima comunicazione in cui aveva riferito di un sostituto immediato. "Il sostituto arriverà il 10 febbraio e sarà incaricato fino al 28 dello stesso mese. Dal 1 marzo, invece, entrerà in carica un medico che sostituirà in maniera definitiva la Rossiello". Francesco Rossetti