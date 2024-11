La montagna a corto di medici: “Ogni giorno 120 chilometri per seguire 1.600 pazienti”

Macerata, 20 novembre 2024 – Ogni giorno fa circa 120 chilometri in auto, da Macerata a Visso e ritorno. Senza considerare tutti gli spostamenti per le visite a domicilio. “Ma il rapporto medico-paziente vale la strada che percorro”, dice la “dottoressa di montagna” Elena Pieroni. Dopo gli studi all’Università Cattolica di Roma, è tornata nelle Marche per il corso di specializzazione in medicina generale. Originaria di Visso, ha dovuto lasciare casa dopo le scosse di terremoto del 2016 (deve ancora essere demolita e ricostruita) e si è trasferita a Macerata. Nel 2018 è diventata ufficialmente medico di famiglia e, sapendo che la sua Visso rientrava tra le “zone carenti”, ha deciso di farsi avanti. “Essendo una zona poco “appetibile”, anche per le difficoltà post-sisma, non me la sono sentita di lasciare scoperte queste aree, a cui sono legata da sempre”, spiega. Così da sei anni la dottoressa Pieroni, quarantenne e con due bambini piccoli di sei anni e tre anni e mezzo, ha l’ambulatorio principale a Visso e un altro a Pieve Torina. Una scelta di cuore.

Dottoressa Pieroni, attualmente quanti sono i pazienti che ha in cura?

“Circa 1.600 (è un medico di famiglia massimalista, ha raggiunto quindi il tetto massimo di assistiti, ndr). Provengono un po’ da tutto l’Alto Maceratese, Visso, Pieve Torina, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Muccia, qualcuno anche da Camerino. C’è necessità in queste zone, come nel resto del territorio, per la carenza di medici”.

Lei avrebbe potuto lavorare in una zona più “comoda” e vicina. Ma ha scelto Visso. Cosa l’ha spinta a prendere questa decisione?

“Il rapporto che si crea con gli assistiti, un legame personale, di affetto e fiducia. E ciò comporta anche una certa responsabilità da parte nostra. Noi medici siamo spesso un riferimento in queste aree”.

Qual è l’aspetto positivo della montagna?

“Proprio questo rapporto. In montagna si recupera il ruolo originario del medico di famiglia come riferimento sanitario nelle scelte terapeutiche e nei percorsi diagnostici. Con le relative visite domiciliari, essendo la popolazione delle nostre zone per lo più anziana. Nelle grandi città invece purtroppo il medico di base viene considerato talvolta come una sorta di ricettificio”.

E qual è invece l’aspetto negativo?

“La distanza dall’ospedale di Camerino e dagli ambulatori, ancora più lontana considerando i lavori sulle strade e il passaggio dei mezzi pesanti per il post-sisma. Bisogna considerare poi le frazioni, alcune delle quali si trovano anche a trenta chilometri da Visso. Poi c’è il problema delle liste di attesa, ad esempio per le visite specialistiche: più l’ospedale è piccolo più i tempi sono lunghi. Per recarsi all’ospedale di Macerata il viaggio è ancora più lungo, basti pensare alle persone anziane e senza caregiver (assistenti)”.

Quante ore al giorno lavora?

“La reperibilità è dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì. Quindi non ci sono solo le ore dell’attività ambulatoriale, ma anche la parte più burocratica con le prescrizioni e le visite domiciliari tra pazienti di solito parecchio distanti fra loro. I nonni mi danno una grande mano con i miei bambini”.

Cosa consiglierebbe ad un ragazzo o una ragazza che vuole studiare Medicina, cosa serve per fare questo mestiere?

“Le competenze sono fondamentali, poi l’instaurare un rapporto medico-paziente, una relazione interpersonale di fiducia per indirizzare il paziente verso le scelte migliori. E ovviamente tanta passione. Proprio l’altro giorno un’assistita mi ha detto: “Certo che questo lavoro deve piacerle proprio tanto!“”.