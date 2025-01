Dottori al convegno, salta la guardia medica

Medici di base chiamati a marcare presenza a un convegno dalla Ast, che però non riesce a garantire la guardia medica per le ore in cui gli ambulatori restano chiusi: scoppia un’altra volta il problema del servizio negato a chi aveva bisogno di una visita urgente, di una ricetta, di un certificato. È accaduto ieri mattina, quando tanti disagi che si sono riversarti sugli utenti, che sono stati dirottati al pronto soccorso dell’ospedale, reparto che oltre alle urgenze ha dovuto gestire pure gli altri pazienti.

Tutto comincia con un messaggio che hanno ricevuto ieri mattina i medici di base, inoltrato dalla Ast di Macerata, in cui venivano informati che potevano astenersi dall’aprire il proprio ambulatorio dalle 8 alle 10, come normalmente accade il sabato, perché dovevano partecipare a un convegno di aggiornamento professionale, con l’assicurazione che in quelle due ore sarebbe stata comunque garantita la guardia medica a loro sostituzione. Invece, sul territorio della Ast 3 la guardia medica ieri non c’era. Il sabato è previsto che il servizio sia operativo dalle 10 alle 20 e poi, nel turno successivo, dalle 20 alle 8 del mattino successivo. Chi, non trovando il medico di base, ha telefonato al centralino dell’ospedale per capire come organizzarsi, si è sentito rispondere che le direttive, per la giornata di ieri, prevedevano la copertura del servizio dalle 20 alle 8 del mattino e che per ogni necessità ci si doveva rivolgersi al pronto soccorso. Cosa che la gran parte degli utenti ha fatto, ingolfando il reparto di emergenza già sempre affollato.

Il disservizio non ha risparmiato i medici di base, che sono stati subissati dalla chiamate dei pazienti, rimasti scoperti per le loro esigenze e in quelle ore assorbiti però dal convegno.

È stato l’ennesimo inciampo della sanità nell’organizzazione dei servizi territoriali. Perché non è la prima volta che salta il presidio della guardia medica. A cavallo tra le festività di Natale e quelle dell’Epifania si sono verificati più episodi in cui i vertici della Ast di Macerata, le domeniche, non sono riusciti a garantire l’apertura dell’ambulatorio che opera vicino all’ospedale di Civitanova. Un problema che ha innescato, oltre alle proteste da parte degli utenti dirottati in quei turni sulla guardia medica di Recanati – impossibilitata a farsi carico anche del territorio di Civitanova – anche polemiche politiche, tanto che il caso è approdato nel consiglio comunale di Civitanova.