Dottori commercialisti,. Eleonora Lamberti nel Consiglio nazionale

Importante riconoscimento per Eleonora Lamberti, commercialista e revisore legale di Macerata, nominata nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, componente della commissione "Economia della cultura: artigianato, pmi, reti e distretti d’impresa". La commissione è stata istituita per studiare le piccole e medie imprese, al fine di fornire strumenti di assistenza e consulenza per la creazione di reti e distretti d’impresa. Lamberti – componente del collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei dottori commercialisti di Macerata e Camerino e amministratore del cda Apm – potrà rappresentare un punto di riferimento e di collegamento tra imprese del territorio e organi istituzionali, per sviluppare concrete sinergie tra le Pmi.