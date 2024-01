"Dove eravamo rimasti" con Solenghi e Lopez

Arriva anche a Civitanova il nuovo show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, “Dove eravamo rimasti“. Nella stagione teatrale promossa dal Comune di Civitanova insieme all’Azienda Teatri di Civitanova e con l’Amat, lo spettacolo è in cartellone giovedì 11 al teatro “Rossini“ di Civitanova.

Definito dalla critica "sincero, sereno, liberatorio" e con la capacità di regalare risate e musica, lo show, che è stato scritto da Lopez e Solenghi con Giorgio Cappozzo e prodotto da International Music and Arts, vedrà protagonista sul palco, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio, il famoso e acclamato duo con numeri e sketch che confermano la straordinaria comicità di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

"La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show“ è stata quella di avere di fronte a noi, ogni sera, non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia che ha condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita" hanno dichiarato Lopez e Solenghi. "Ecco perché – hanno proseguito i due artisti – abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti“. Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri, sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi-Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo e il confronto Mattarella-Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello show".

Il filo conduttore dello spettacolo sarà quello di una chiacchierata tra amici e sul palco si esibirà, ancora una volta, la band del maestro Gabriele Comeglio, irrinunciabile spalla della cornice musicale. "L’intento – assicurano Lopez e Solenghi – è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti“ seduti giù in platea". Informazioni e biglietteria al Teatro “Rossini“ di Civitanova (0733 812936), circuito Amat - vivaticket, anche on line.

L’inizio dello spettacolo è alle ore 21,15.