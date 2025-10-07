Drammaturgia e mondo scolastico. Il premio Ugo Betti si fa in due

Presentata la ventesima edizione del premio Ugo Betti per la drammaturgia, che avrà luogo nel 2026. "Il premio ha cadenza biennale, ma vogliamo promuovere la figura del nostro drammaturgo ogni anno, dentro e fuori i confini cittadini e nazionali – spiega Francesco Rosati, direttore del Centro studi intitolato al poeta e drammaturgo camerte –: i partecipanti dovranno inviare un’opera teatrale originale, non rappresentata né pubblicata, alla giuria del Centro studi entro il 16 maggio 2026. Il tema oggetto dell’opera dovrà essere la solitudine". La scorsa edizione è stata vinta da Fabio Pisano con l’opera dal titolo "Il numero esatto", pubblicata a cura del Comune di Camerino nella Collana teatrale bettiana e che sarà rappresentata al teatro Mercadante di Napoli dal 9 al 19 aprile 2026 con la regia di Martina Badiluzzi. "C’è stato un rinnovamento della giuria – afferma Rosati –: il presidente sarà il docente di storia del teatro all’università di Trieste Paolo Quazzolo, e con lui la professoressa di storia del teatro e comunicazione teatrale all’università della Svizzera italiana Maddalena Giovannelli, la docente di discipline dello spettacolo all’università di Palermo Anna Sica, i critici teatrali Sergio Lo Gatto e Graziano Graziani, il direttore Amat Marche Gilberto Santini". Accanto al premio per la drammaturgia c’è quello per i giovani: "Esso recherà una dedica particolare al prof. Domenico Cavallaro che lo volle fortemente nel 1995, ed è riservato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie (primo e secondo grado) di tutte le Marche – spiega Rosati –: per le primarie accettiamo lavori da realizzare in gruppo, per le altre lavori individuali; dovranno consistere in produzioni letterarie, artistiche o multimediali da inviare entro il 28 febbraio 2026 e basate sul tema della città. Il presidente della giuria sarà il prof. Massimo Fabrizi, coadiuvato dalle docenti Paola Porfiri e Giuseppa Santancini e da Gabriele Carnevali, fotografo di Camerino". Sia per l’uno che per l’altro premio il lavoro dovrà essere sviluppato a partire da citazioni di Ugo Betti opportunamente selezionate dalle docenti Angela Amici e Carla Carotenuto. "Al tema della città tanti autori hanno dedicato attenzioni, da Bassani a Calvino a Pasolini – dice Amici –: di questo tema Ugo Betti già scriveva nel 1940 con L’erba della Murana, novella da cui è tratta una delle citazioni".