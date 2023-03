"Dreams" in scena al Politeama

Teatro Valmisa e unione montana Monti Azzurri, in occasione del festival "Il sogno, il caffè, la poesia", presentano lo spettacolo "Dreams". Domenica, al Politeama di Tolentino alle 18, andrà in scena questa "narrazione teatrale tristemente attuale, dei sogni, delle speranze e delle motivazioni profonde che hanno spinto donne e uomini nel lasciare i propri luoghi di origine e di intraprendere il viaggio della vita". Lo spettacolo nasce come progetto teatrale europeo nell’ambito del Creative Europe ed è stato rappresentato in Spagna, Danimarca e Belgio dopo aver debuttato al Festival Adriatico Mediterraneo nell’estate 2021. È scritto da Angelo Carbone, diretto da Marco Nateri, con Ivan Castiglione, Lucia Bendia, Domizia Russo e Roberto Scorza. Ingresso libero.