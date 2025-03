Drink al cavalluccio marino, bar multato

Corridonia (Macerata). 23 marzo 2025 – Un boccione da cinque litri con dentro un composto alcolico a base di cavallucci marini e piante varie, che migliorerebbe le prestazioni sessuali. I carabinieri lo hanno trovato nel laboratorio del “No Name cafè” a Corridonia, per questo è stato denunciato il titolare.

L’altra notte, i militari della Compagnia di Macerata hanno svolto una serie di controlli. L’operazione ha previsto una serie di passaggi mirati nei luoghi più sensibili e in quelli considerati più a rischio. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri delle stazioni e dal Nucleo operativo e radiomobile con i colleghi del Nas di Ancona, del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro e del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata. Sono stati attuati posti di blocco sulle principali arterie stradali e controlli nelle vicinanze delle zone più trafficate. Nel mirino anche cinque locali della provincia. In un bar a Monte San Giusto sono stati identificati quattro giovani, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, due residenti a Monte San Giusto e due a Montegranaro, che avevano alcuni frammenti di hashish del peso complessivo di 10 grammi, e un involucro con 1,83 grammi di marijuana. Inoltre, all’interno del locale sono stati rinvenuti altri due frammenti di hashish del peso complessivo di 1,12 grammi, che erano stati abbandonati da qualcuno dei clienti alla vista dei militari. I quattro giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del Nas hanno effettuato un’ispezione nel locale

Durante i controlli, una verifica è stata fatta anche al No Name. Qui è stato trovato il boccione, riempito a metà da una bevanda alcolica realizzata artigianalmente, con all’interno alcuni cavallucci marini e delle piante: a quanto sembra, il composto sarebbe piuttosto ricercato e pure particolarmente costoso, perché in Asia si ritiene che l’ippocampo migliori le prestazioni sessuali. Il Nas dunque ha denunciato il titolare, un italiano, e i gestori cinesi per la detenzione illecita ai fini commerciali di animali di specie protette. Nel corso dei controlli, è stata elevata anche una multa di mille euro per carenze igienico-sanitarie, con richiesta di prescrizioni all’Ast. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro poi hanno denunciato lo stesso titolare per l’uso di attrezzature prive dei requisiti di sicurezza, con ammende per 7.500 euro.

Nel corso dell’operazione dell’altra notte da parte dei carabinieri sono state impiegate 8 pattuglie sul territorio, che hanno controllato 95 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, 24 stranieri, 27 veicoli, 5 esercizi pubblici e obiettivi sensibili. Sono state elevate due multe per infrazioni al codice della strada con il ritiro di due patenti.