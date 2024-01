Droga a casa e nell’auto. Due giovani in manette

Due arresti sono stati effettuati dai carabinieri di Cingoli, durante la notte di ieri, al termine di un’operazione condotta in sintonìa con l’esecuzione dei servizi predisposti e attuati dalla Compagnia di Macerata, finalizzati a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette sono stati due giovani residenti a San Severino: Zouhair Abida nato in Marocco, di 25 anni e il diciannovenne Federio Pipari, entrambi con precedenti.

L’impegno della pattuglia dei militari è iniziato nella tarda serata e proseguito in notturna. Percorrendo con l’auto di servizio la provinciale 25, lungo la strada verso il cimitero nella frazione Troviggiano dai militari veniva individuata un’auto ferma e con il cofano sul retro aperto. I carabinieri si avvicinavano alla macchina, rilevando che il 25enne, chinato sull’interno del lato posteriore del mezzo, visti i carabinieri, avrebbe tentato di disfarsi d’un involucro con sostanza stupefacente. Intanto l’altro settempedano, posizionato in un sedile dell’auto e apparso nervoso, considerato il suo atteggiamento veniva perquisito e trovato in possesso di due confezioni che risultavano contenenti hashish.

Quindi l’azione dei militari è proseguita a San Severino, in ciascuna delle abitazioni dei due fermati. Complessivamente la sostanza stupefacente rinvenuta in esse e dopo le perquisizioni estese anche all’auto, è stata complessivamente di 157 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. La sostanza era in parte già ripartita in piccole dosi pronte per essere spacciate e in altre ancora da preparare. Si è anche reperito altro materiale per eseguire le confezioni, un bilancino di precisione e un coltellino, oltre a circa 455 euro in contanti, somma che gli inquirenti hanno ritenuto proveniente dallo spaccio.

Ieri mattina a Macerata in tribunale, su richiesta del pm Stefano Lanari, è stato convalidato l’arresto di Abida e Pipari, difesi rispettivamente dagli avvocati Alberto Rossi e Marco Massei del foro di Macerata. Nei confronti dei due imputati, il giudice Francesca Preziosi ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma per tre giorni di ciascuna settimana, fino al processo per direttissima fissato per il 16 febbraio.