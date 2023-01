Droga, alcol e gioco d’azzardo: è emergenza

di Lorena Cellini

Consiglio comunale aperto sulla sicurezza, scuotono l’aula granita di gente i numeri forniti dal dottor Mario De Rosa sull’uso di cocaina in città. "Nel 2022 su dieci nuovi ingressi al Sert, nove sono stati per cocaina". E ancora: "Sono molti i ragazzi che ne abusano e la cosa preoccupante è che non sentono di avere un problema. Nulla è più come prima e, insieme ai giovani, a consumare cocaina con inquietante facilità sono anche tanti 50enni e 60enni. E attenzione poi al mix tra consumo di droga e alcol e l’associazione con la dipendenza da gioco d’azzardo". Dal responsabile del Sert anche il quadro degli inserimenti in comunità nel 2022: sono stati 85 a cui si sommano 126 giovani con problematiche di dipendenza assoggettati a iniziative alternative al carcere. Alla fine del suo intervento e davanti alla politica cittadina - sindaco, giunta e consiglieri comunali - l’appello "a non minimizzare e a porre l’attenzione massima". Già a novembre De Rosa aveva lanciato l’allarme sul problema droga in città parlando di "un consumo di cocaina aumentato vertiginosamente negli ultimi due anni". Una secchiata d’acqua gelata rispetto all’immagine di una città glamour, narrazione più cara all’amministrazione comunale.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha insistito sul fatto che "Civitanova non è fuori controllo" e ha rivendicato investimenti su "telecamere, illuminazione, riqualificazione delle aree degradate, progetti con scuole e società sportive". Ma, la questione dello spaccio e del consumo (la scorsa estate nel mondo della droga è maturato un omicidio sul lungomare) è stata centrale nel confronto, a dispetto di tutto. Gianni Giuli, responsabile del Dipartimento Prevenzione Asur, ha invitato "a partire dalle elementari con progetti di educazione e informazione per dare ai ragazzi abilità relazionali, psicologiche e cognitive per affrontare la situazione perché il primo incontro con la droga avviene ormai alle scuole medie". E ha sottolineato la centralità di Civitanova nel mercato dello spaccio: "La città fa parte della rotta balcanica e inoltre la droga viaggia anche sulla statale 77. Le forze dell’ordine intercettano il 5% di quello che entra quindi c’è una disponibilità elevatissima di stupefacente e dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a dire no".

Forze dell’ordine assenti per scelta dell’amministrazione comunale e spazio agli interventi di Josè Berdini (Pars) Andrea Foglia (Citanò alla droga), Barbara Moschettoni (Caritas Diocesana), Tiziana Streppa (Civitasvolta), Fernanda Recchi (Casa degli artisti) Maurizio Gennari, Stefania Minciullo, Giuseppe Lepretti (Siamo Civitanova). In avvio Lidia Iezzi (Pd) ha posto l’accento sul "preoccupante fenomeno droga in una città in cui spacciatori e ladri godono di ottima salute".

Da Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova) la scelta di abbandonare l’aula e mettersi tra il pubblico in dissenso etico con la presenza sul banco della presidenza del Consiglio di Fausto Troiani, indagato per lesioni e violenza privata a una ragazza di 34 anni che lo ha denunciato e che ieri era presente in aula.