Droga, bilancino e coltello in auto. Due giovani condannati per spaccio

Trovati con 160 grammi di hashish, sono stati condannati a due mesi e venti giorni di reclusione due giovanissimi settempedani. Il 12 gennaio scorso i militari di Cingoli, nel corso di un servizio di controllo sulla strada provinciale 25, nella frazione di Troviggiano avevano notato un’auto ferma con il portellone posteriore aperto. All’arrivo della pattuglia un ragazzo, che stava armeggiando nella vettura, aveva subito buttato via un involucro. A bordo c’era anche un altro ragazzo, apparso subito piuttosto nervoso. Così i carabinieri lo avevano perquisito, trovandogli addosso due confezioni di hashish. A quel punto i controlli erano stati estesi alle due abitazioni dei ragazzi, a San Severino. E così erano stati sequestrati in tutto 157 grammi di sostanza stupefacente, in parte già divisa in dosi e in parte ancora da preparare. Inoltre era stato trovato altre materiale utilizzato per confezionare la sostanza, un bilancino, un coltellino e 455 euro in contanti, sequestrati anche questi perché ritenuti il ricavato dell’attività illecita di spaccio. Così i due, Zouhair Abida, 25enne marocchino, e Federico Pipari, 19enne, erano stati arrestati. Ieri per loro in tribunale a Macerata si è tenuto il processo per direttissima. I due imputati, difesi dagli avvocati Marco Massei e Alberto Rossi, hanno chiesto entrambi il rito abbreviato. Il pubblico ministero Stefano Lanari ha dunque chiesto la condanna a un anno di reclusione per entrambi. Gli avvocati difensori hanno sottolineato l’età e l’incensuratezza dei ragazzi. E alla fine il giudice Francesca Preziosi li ha condannati, ma per l’ipotesi più lieve del reato di spaccio, alla pena di due mesi e venti giorni, con il beneficio della sospensione condizionale, riconoscendo loro tutte le attenuanti. Il giudice ha anche revocato la misura cautelare dell’obbligo di firma, che era stata imposta loro dopo la convalida dell’arresto.