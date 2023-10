Droga dal finestrino. Trentenne nei guai

Lancia dell’hashish dal finestrino dell’automobile in corsa, ma i carabinieri se ne accorgono e fermano la vettura.

Nei guai un trentenne residente nella provincia di Macerata. È accaduto a Cerreto d’Esi dove i militari della locale stazione, al termine degli accertamenti, hanno segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti il giovane del Maceratese.

Si trovava in automobile in compagnia di alcuni amici il trentenne quando la macchina, che circolava con fare sospetto, è stata attenzionata dalla pattuglia in servizio per il controllo del territorio. I militari hanno notato che il passeggero, alla vista dei carabinieri, ha aperto il finestrino per gettare qualcosa che è stato subito recuperato dai carabinieri. Si trattava di un piccolo involucro di carta stagnola contenente quasi un grammo di hashish, analizzato poco dopo.

Per questo motivo il 30enne maceratese che era seduto nel sedile del passeggero è stato segnalato dalla compagnia carabinieri di Fabriano alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni.

Sara Ferreri