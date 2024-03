Droga e abuso di alcolici. Nei guai anche un artigiano

Un ragazzo denunciato per spaccio, cinque persone segnalate come assuntori di stupefacenti e due patenti ritirate agli automobilisti sorpresi al volante ubriachi. È il bilancio dei controlli dell’ultima settimana. condotti dai carabinieri della Compagnia di Macerata nel capoluogo, a Treia e Cingoli. A finire nei guai per spaccio è stato un 26enne del Maceratese. Nel pomeriggio del 28 febbraio, è stato sorpreso dai carabinieri di Pollenza mentre consegnava un grammo di eroina a un 35enne della zona. I militari avevano notato quei due che, in una zona poco frequentata del paese, si erano scambiati qualcosa in maniera veloce e furtiva. Così avevano controllato, trovando conferma ai loro sospetti. La droga, in un involucro di cellophane termosaldato, è stata sequestrata e il 35enne è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti, per le conseguenze amministrative. Il 26enne invece è stato denunciato alla procura.

Nella tarda serata del 27 febbraio un operaio di 33 anni della provincia di Roma, durante un controllo stradale, è stato sorpreso a Treia con una piccola quantità di hashish ed è stato, pertanto, segnalato alla prefettura. Analoga sorte è toccata, il pomeriggio del 28 febbraio, a un altro operaio di 45 anni residente a Macerata, fermato lungo la Carrareccia di Sforzacosta. In un astuccio custodito all’interno della sua auto, i militari hanno trovato 0,20 grammi di marijuana. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha indotto i carabinieri del Radiomobile ad approfondire il controllo e così, grazie a una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati altri 10 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e l’operaio è stato segnalato alla prefettura. Inoltre gli è stata ritirata la patente per 30 giorni. L’altra segnalazione è avvenuta la notte del 5 marzo in piazza Pizzarello a Macerata.

Una pattuglia del Radiomobile ha fermato uno studente di 21 anni residente in città. Il ragazzo aveva un grammo di hashish, e anche lui è stato segnalato alla prefettura. Infine, i carabinieri di Cingoli hanno fermato un artigiano 50enne per un controllo il pomeriggio del 6 marzo in un parcheggio in paese e lo hanno trovato in possesso 3,60 grammi di hashish. Anche per lui, segnalazione alla prefettura.

Due, invece, le persone nei guai per guida sotto l’influenza dell’alcool, trovate grazie ai servizi svolti a Macerata e Cingoli. Con l’etilometro i due, un peruviano di 25 anni residente a Macerata e un 47enne di Cingoli, hanno evidenziato un tasso superiore a 0,50, per loro dunque sanzione amministrativa e ritiro della patente.

Paola Pagnanelli