Droga e alcol, oltre 1.300 in cura "In aumento l’età media dei pazienti"

di Paola Pagnanelli

Numeri costanti, ma età media in aumento tra i pazienti seguiti dal Servizio dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata. Lo conferma Silvia Agnani, dirigente sociologa del Sert, analizzando i dati provinciali degli ultimi anni. "Sia per i tossicodipendenti sia per gli alcolisti, parliamo soprattutto di pazienti dai 40 anni in su, e questo dato modifica anche gli interventi da pianificare in questo campo". Per quanto riguarda gli stupefacenti, il servizio ha seguito 1.093 persone nel 2017, 1.007 nel 2018, 1.079 nel 2019, 991 nel 2020 e 1.005 nel 2021. Gli alcolisti seguiti dal 2017 sono stati 326, poi 323, poi 341, 328 e infine 322 nel 2021. Infine le persone in cura per il gioco d’azzardo patologiche 55, poi 56, 68, 57 e infine 44.

"I dati provinciali mostrano una flessione nel 2020 legata al Covid – spiega la dottoressa Agnani –, quando solo chi era già in terapia ha continuato a venire in ospedale. Era difficile avere gli incontri con i pazienti in videoconferenza, era tutto complicato, anche se invece in qualche modo i canali dello spaccio sono rimasti attivi. Per quanto riguarda le tossicodipendenze, nell’80 per cento dei casi si tratta di eroina, anche se sulla costa la percentuale sale un po’ per la cocaina. In ogni caso, parliamo di persone quasi sempre adulte. Per gli alcolisti, poi, dall’utilizzo e l’abuso alla comparsa dei sintomi dell’alcolismo c’è un periodo di latenza di sette-dieci anni. Anche i giocatori patologici sono adulti: la dipendenza emerge quando vengono fuori i debiti, quando la situazione economica è molto compromessa, difficile che capiti a un ragazzino". Per i giocatori patologici, il dato resta sotto stimato. "Vediamo la punta dell’iceberg. Arrivano costretti dalle famiglie, non ci sono medicine. Anche per questo collaboriamo con i gruppi Ama, che hanno una buona tecnica e lavorano con una rete di prevenzione. Il lockdown in un primo momento era stato una manna per queste persone, che erano state costrette a fare qualcos’altro. Poi però l’alfabetizzazione informatica imposta dalla pandemia ha fatto sì che chi non aveva mai giocato online imparasse a farlo, e a quel punto il gioco è sfuggito a ogni controllo". Tra le scommesse tradizionali, i gratta e vinci sono i più gettonati. "Ma di recente abbiamo avuto difficoltà nell’accesso ai dati. Mentre prima era possibile vedere quanto e su cosa si scommettesse in ogni Comune, da un anno l’Agenzia delle dogane e monopoli non consente più di accedere alle informazioni sulla raccolta. È stata fatta una richiesta formale di avere di nuovo queste informazioni, utilissime anche a capire l’efficacia degli interventi restrittivi, come avevamo potuto fare prima: ad esempio, si era visto che le ordinanze sulla riduzione degli orari di apertura delle sale slot facevano diminuire le giocate". Pochi i giovanissimi seguiti dal Sert. "Capitano negli ambulatori quelli che pensavano di controllare l’uso degli stupefacenti, e invece sono finiti al pronto soccorso. Per l’alcol, i problemi inziano dai 17 anni con il binge drinking, il bere per cercare lo sballo. Ma qui andrebbe fatto anche un discorso sugli stili di consumo dei genitori: se si portano i figli all’aperitivo, l’idea che passa è che il divertimento sia con l’alcol". Così la festa per i 18 anni senza alcolici sembra impossibile. "L’impressione è che anche i comportamenti molto chiusi di alcuni ragazzini, fino all’hikikomori, l’isolamento, possano essere la reazione opposta a certi genitori sempre impegnati tra calcetto, palestra, aperitivi. Dovremmo un po’ chiederci che modello siamo per i figli".