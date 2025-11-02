Droga e spranga nell’auto, 20enne nei guai

Era apparso subito nervoso al controllo dei carabinieri, e infatti in auto nascondeva droga e una spranga di ferro. Per questo è stato denunciato un operaio 20enne di Fano.

Nel corso di un controllo predisposto dalla Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati in genere, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno fermato un giovane che si trovava al volante della sua auto a Castelraimondo. Il fatto che da Pesaro fosse lì, ma soprattutto il suo atteggiamento sospetto hanno convinto i carabinieri a svolgere un controllo più approfondito. E infatti, le immediate verifiche hanno consentito ai militari di rinvenire all’interno dell’auto più di 50 grammi di hashish, circa 10 grammi di marijuana e anche una spranga di ferro. Le due sostanze stupefacenti, così come la spranga, sono state messe sotto sequestro; la droga sarà distrutta.

Per il giovane, invece, è scattata la denuncia in stato di libertà per l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di strumenti atti a offendere. Ulteriori indagini sono in corso, per chiarire quali contatti avesse il fanese nell’entroterra maceratese per ricostruire meglio le circostanze della vicenda.

Le attività rientrano nell’ambito dell’impegno quotidiano dei carabinieri per garantire la sicurezza del territorio e prevenire condotte che possano mettere a rischio la collettività.

Chiara Marinelli