Droga Fermato, ingoia quattro dosi di eroina

Da tempo la polizia era sulle tracce di uno spacciatore, di cui si conosceva solo lo pseudonimo. Ma giovedì mattina gli investigatori della sezione antidroga della Squadra mobile sono riusciti a bloccarlo, trovandolo con 34 dosi di eroina e poco più di mille euro in contanti. In manette è finito Johnbull Iredia, nigeriano 43enne residente in città, disoccupato. Pur di evitare l’arresto aveva inghiottito la droga, ma l’espediente non è stato sufficiente.

Le indagini della Squadra mobile, dirette dal vice questore Matteo Luconi, erano partite per individuare alcuni canali di rifornimento dell’eroina, che si riteneva fossero attivi nelle zone centrali della città. Giovedì mattina gli agenti della sezione antidroga hanno fatto un servizio specifico in borghese, nella zona della stazione. Così hanno intercettato il nigeriano e hanno iniziato a tenerlo sotto controllo. Dalla stazione, l’uomo procedeva lungo viale Don Bosco verso il centro. A un certo punto, nei pressi della farmacia, gli investigatori hanno deciso di fermarlo per un controllo avendo il fondato sospetto che stesse portando della droga. Quando ha capito che c’era la polizia, il 43enne ha fatto di tutto pur du sottrarsi e ne è nata una colluttazione: cercando di divincolarsi, Iredia non ha esitato a colpire gli agenti, e intanto ha provato a disfarsi di una dose di eroina che aveva in bocca.

La situazione si è fatta molto concitata, l’uomo chiedeva aiuto e parecchie persone si sono affacciate dalle palazzine per capire cosa stesse succedendo in strada. Ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno accompagnato in ospedale: il nigeriano infatti aveva ingerito alcune dosi di stupefacente. Con la Tac, si è visto che ne aveva quattro nello stomaco, per questo era stato necessario che le espellesse quanto prima.

Intanto la polizia è andata anche a perquisire casa sua, sequestrando altre 29 dosi di eroina oltre alle quattro che aveva con sé al momento dell’arresto, e poi poco più di mille euro quasi tutti in banconote da venti, oltre al materiale per pesare la droga e confezionarla nelle singole dosi da spacciare. Eroina, soldi e il resto sono finiti sotto sequestro.

Una volta dimesso dall’ospedale, Iredia è stato accompagnato in carcere a Montacuto con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nei prossimi giorni, l’uomo comparirà in tribunale per l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Domenico Biasco, potrà dare la sua versione in merito alle accuse che gli sono mosse a seguito del suo arresto da parte degli investigatori.

Paola Pagnanelli