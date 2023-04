Droga in casa dei genitori, 21enne nei guai

di Paola Pagnanelli

Trovato con quasi due etti tra hashish e marijuana, un 21enne di Civitanova è finito in arresto per spaccio. Per questa accusa ieri ha patteggiato un anno di reclusione ed è tornato in libertà. Venerdì pomeriggio a fermare Samuele Staffolani, studente universitario, sono stati i militari della guardia di finanza di Civitanova. I finanzieri hanno fatto una serie di controlli nelle zone ritenute più a rischio, per quanto riguarda il fenomeno del traffico di stupefacenti. Al passaggio del ragazzo, il cane antidroga Edir lo ha segnalato in maniera insistente e a quel punto su di lui sono partiti accertamenti più accurati. Sono state dunque svolte due perquisizioni nelle case dei genitori del 21enne, e in questo modo sono stati sequestrati in tutto 176,20 grammi di hashish, 14,60 grammi di marijuana, una fiala di olio di hashish, tre biscotti contenenti estratti di marijuana e un totale di 3.430 euro in contante, ritenuti il provento del reato di spaccio e perciò messi anche questi sotto sequestro. Il civitanovese è stato denunciato e messo agli arresti domiciliari. Ieri mattina per lui, in tribunale a Macerata, si è tenuta l’udienza di convalida. Davanti al giudice Andrea Belli l’avvocato difensore Luciano Pacioni, in sostituzione della collega Laura Versace, ha chiesto di patteggiare, concordando con il pm Raffaela Zuccarini la pena di un anno di reclusione con la sospensione condizionale. Dopo la sentenza dunque il ragazzo è tornato in libertà. Le operazioni di servizio si inseriscono nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, costante impegno della guardia di finanza che mira alla salvaguardia della vita umana. I servizi sono stati ulteriormente rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.