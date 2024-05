Droga in casa. Ora è agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per Vittorio Maria Raimondo, il 35enne di Pollenza fermato dalla polizia a Porto Recanati: in casa aveva quasi 60 chili tra hashish e marijuana. Ieri mattina per lui si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, in tribunale a Macerata. Il giudice Claudio Bonifazi ha disposto la misura cautelare dei domiciliari. L’avvocato Mauro Chiariotti ha sostenuto che l’uomo avesse avuto delle difficoltà economiche con la sua attività, per questo avrebbe accetato di tenere in casa un quantitativo di sostanza stupefacente. Non sarebbe dunque uno spacciatore, a detta della difesa, né avrebbe avuto ben chiaro la quantità di stupefacente che sarebbe stata depositata nel suo appartamento.

Le indagini sono comunque in corso da parte della Squadra mobile di Macerata, dopo il maxi sequestro di lunedì pomeriggio. Gli agenti hanno fermato Raimondo in strada, poi hanno perquisito la sua abitazione trovando, sul tavolo del soggiorno, i borsoni con 58 chili di droga, di cui 4 chili di marijuana e il resto di hashish. La polizia sta cercando di ricostruire da dove sia arrivata la sostanza stupefacente, destinata secondo l’accusa ai giovani di Porto Recanati, ma anche Civitanova e Macerata.