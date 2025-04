Droga in centro, il nigeriano resta in carcere

Resta in carcere Emmanuel Dele Akintumile, il nigeriano di 47 anni arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi a Macerata, dopo essere stato sorpreso a cedere a un 41enne del posto quattro involucri, contenenti due grammi di eroina per la somma di 70 euro. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni, si è svolta la convalida dell’arresto. L’uomo, incensurato, attualmente disoccupato, difeso dall’avvocato Merys Teodori (foto), si è mostrato pentito di quello che ha fatto. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere. L’uomo risulta essere residente a Napoli anche se da tempo si trovava in zona, ospitato da un amico. Era stato arrestato la settimana scorsa, quando i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di reati di spaccio di sostanze stupefacenti, lo avevano sorpreso, nel sottopasso tra via Gioberti e Borgo San Giuliano, mentre cedeva a un 41enne del posto quattro involucri, contenenti due grammi di eroina per la somma di 70 euro. I controlli erano poi proseguiti nell’abitazione del nigeriano, dove sono stati rinvenuti altri 75 grammi di eroina, suddivisa in 16 dosi pronte allo spaccio e 6 ovuli, nonché denaro contante per 450 euro, ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio, e tre cellulari, secondo le forze dell’ordine utilizzati per lo stesso motivo. Il nigeriano al termine delle operazioni era stato arrestato e accompagnato, dopo le formalità di rito, al carcere di Montacuto, ad Ancona, mentre il 41enne maceratese era stato segnalato alla prefettura come assuntore.

c. m.